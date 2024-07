Choinka Szymona Majewskiego może szokować! Jak dotąd największym zaskoczeniem było bożonarodzeniowe drzewko w stylu eco Kingi Rusin, lecz Szymon zdecydowanie ją przebił!

Gwiazdy w tym roku bardzo chętnie chwalą się swoimi choinkami w social media. Oglądaliśmy już Joannę Krupę, która w dresie i kapciach dekorowała swoje amerykańskie drzewko w rozmiarze XXL. Podziwialiśmy choinkę Kuby Wojewódzkiego, który jako pierwszy zamieścił filmik w sieci. Rozczulaliśmy się nad drzewkiem Pauliny Krupińskiej, która po raz pierwszy spędzi tegoroczne święta jako mama. A teraz przyszła pora na Szymona Majewskiego! Showman, który lubi zaskakiwać, i tym razem nie zawiódł swoich fanów. Na jego profilu pojawiła się fotka miniaturowego drzewka na... ogromnym stojaku!

Majewski lubi wiele rzeczy robić na odwrót, więc w zasadzie to choinka bardzo w jego stylu. ;)

Grunt to podstawa. Silnych fundamentów życzę! - podpisał zdjęcie drzewka.

Zobaczcie choinkę Szymona Majewskiego!

