Czytelnicy brytyjskiej edycji "Vogue'a" mogą przeżyć nie lada szok. Czytając listę najlepiej ubranych kobiet 2011 roku natkną się na nazwisko Beckham i to dwukrotnie. Victoria - wiadomo, ale tym razem do zestawienia trafiła również 5-miesięczna Harper Seven Beckham, córeczka Victorii i Davida. Wszystko wskazuje więc na to, że dziewczynka już od urodzenia będzie miała zapewnione miejsce w pierwszym rzędzie na co bardziej prestiżowych pokazach mody.



Na liście oprócz małej Beckhamówny znalazły się jeszcze m.in Księżna Kate, Kate Moss, Adele, Solange Knowles oraz Natalie Portman.

Zgadzacie się z wyborem redaktorów "Vogue'a"? Czy nie jest to przesadą, że dziecko, które jeszcze nie umie mówić już trafia do modowych rankingów?

