Czy Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska są parą? Takie spekulacje od dawna krążą w sieci, a internauci uważnie śledzą ich każdy krok, doszukując się potwierdzenia relacji. Ostatnie zdjęcia tylko podsyciły plotki, a wymowny komentarz Bagiego pod najnowszym nagraniem tancerki "Tańca z Gwiazdami" dolał oliwy do ognia.

Wymowny komentarz Bagiego pod nagraniem Tarnowskiej

Najnowsze zdjęcia paparazzi Bagiego i Magdaleny Tarnowskiej, które trafiły niedawno do sieci, wywołały ogromne poruszenie wśród internautów. Para została uchwycona w Warszawie późnym wieczorem, co natychmiast podsyciło spekulacje o ich relacji. Według doniesień mediów, Bagiński i Tarnowska opuścili studio "Tańca z Gwiazdami" wcześniej niż reszta uczestników.Jak dotąd oboje nie skomentowali oficjalnie zdjęć zrobionych przez paparazzi.

Niedługo później w mediach społecznościowych Magdaleny Tarnowskiej pojawił się filmik, na którym wykonuje zmysłowy taniec. Obok takiego widoku Bagi nie mógł przejść obojętnie.

Let's go? napisał Bagi pod nagraniem Magdaleny Tarnowskiej.

Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska są parą?

Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska poznali się w jubileuszowej edycji programu "Taniec z Gwiazdami", gdzie połączono ich w taneczną parę. Już od pierwszych odcinków przyciągali uwagę widzów wyjątkową chemią - pełne emocji występy, spojrzenia i drobne gesty sprawiały, że wielu zaczęło wierzyć, iż między nimi rodzi się coś więcej. Ich wspólna droga zakończyła się spektakularnym sukcesem i zdobyciem Kryształowej Kuli.

Relacja, która zaczęła się na parkiecie, nie zakończyła się wraz z finałem programu, co wyraźnie widać w ich aktywności w mediach społecznościowych. Dziś Mikołaj nadal kibicuje Magdalenie i wspiera ją podczas kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami", w której tancerka występuje u boku Piotra Kędzierskiego.

Zobacz także: