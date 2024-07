Paparazzi przyłapali Siennę, przy odprawie na lotnisku w Los Angeles. Aktorkę tak to zdenerwowało, że gdy jeden z fotografów zbytnio zbliżył się do niej z aparatem, uderzyła go swoją wielką różowa torbą. Nie szczędziła też dziennikarzowi obelg.

Reklama

Fotograf był ewidentnie rozbawiony spontaniczną reakcją aktorki i pozwalał się bić, dopóki na miejsce nie dotarła ochrona lotniska. Fotograf nie chce zadość uczynienia od gwiazdy. Uważa sytuacje za kuriozalną. Sienna znana jest z tego, że puszczają jej nerwy gdy w grę wchodzą paparazzi. Wielokrotnie w wywiadach podkreśla, że nie lubi intruzów w swoim życiu. Ma też własną teorię jak powinno się z nimi obchodzić. Uważa, że nachalnych dziennikarzy powinno się zamykać w więzieniach.