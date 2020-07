Znaleziono ciało gwiazdy serialu "Glee"! Sekundy przed śmiercią ratowała czteroletniego synka

Naya Rivera nie żyje. Potwierdził się najczarniejszy scenariusz. Ciało pięknej aktorki znanej z serialu "Glee" zostało wyłowione z jeziora Piru w hrabstwie Ventura nieopodal Los Angeles. To właśnie tam znaleziono dryfującą łódź ze śpiącym 4-latkiem w środku. Poszukiwania ciała gwiazdy trwały od minionej środy.

Zobacz także: Byli szczęśliwi przez 20 lat. Rak zniszczył ich życie. Oto tragiczna historia Celine Dion i jej męża

Naya Rivera w minioną środę wybrała się wraz z synkiem nad jezioro Piru w okolicach Los Angeles. Tam zostawiła swój samochód i ok. godz. 13 czasu miejscowego wynajęła łódź. Z relacji świadków wynika, że podobno zarówno Naya jak i jej synek pływali w wodzie, ale tylko dziecko wracało na łódź. Jednak nie są to potwierdzone informacje. Z kolei z relacji czteroletniego syna kobiety wynika, że jego matka wepchnęła go na pokład łódki, jednak sama na nią już nigdy nie wróciła.

Wczoraj w jeziorze Piru znaleziono ciało gwiazdy. Szeryf hrabstwa Ventura w stanie Kalifornia Bill Ayub potwierdził, że należy ono do Nayi Rivery, zaginionej w minioną środę. Jak podają amerykańskie media, dryfującą po jeziorze łódź z dzieckiem na pokładzie znalazł przypadkowy żeglarz. Mężczyzna powiadomił władze i natychmiast rozpoczęto poszukiwania, w których brały udział helikoptery, drony i zespoły nurków. Niestety, potwierdził się najczarniejszy scenariusz.

Rodzina aktorki została poinformowała o odkryciu, a jej ciało przewiezione do zakładu medycyny sądowej w celu ustalenia dokładnych przyczyn śmierci. Szeryf podkreślił również, że wyklucza samobójstwo lub udział osób trzecich.

This photo of the cast of #Glee gathering together at Lake Piru today where #NayaRivera’s body was found is incredibly powerful — especially when you consider today is the 7 year anniversary of Cory Monteith’s death. I’m a mess. pic.twitter.com/RhY9hUb78E