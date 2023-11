Świat obiegła smutna informacja o śmierci wokalistki Roxette. Marie Fredrikkson zmagała się nowotworem i zmarła po długiej walce z chorobą. Miała 61 lat. O jej śmierci poinformowały szwedzkie media.

Reklama

Z wielkim smutkiem musimy ogłosić, że odeszła jedna z naszych największych i najbardziej ukochanych artystek. Marie Fredriksson zmarła 9 grudnia w swoim domu" - zakomunikował manager piosenkarki Dimberg Jernberg.

Maria Fredrikkson nie żyje

Okrutne zmagania z chorobą Marii Fredrikkson zaczęły się już w 2002 roku. Wokalistka przewróciła się w łazience, uderzając się w głowę. Późniejsze badania wykazały, że choruje na raka mózgu. Rokowania nie były najlepsze, a lekarze dawali gwieździe zaledwie kilka miesięcy życia. Dzięki intensywnemu leczeniu Marii Fredrikkson udało się przechytrzyć chorobę. W latach 2010-2016 czuła się na tyle dobrze, że wystąpiła w kilku trasach koncertowych. Nawrót choroby nastąpił w 2016 roku i wokalistka postanowiła wycofać się z życia zawodowego.

Maria Fredrikkson zmarła 9 grudnia, opuszczając męża oraz dwoje dorosłych dzieci.

East News

Per Gessle z zespołu Roxette żegna Marię Friedriksson

Per Gessle współtwórca zespołu Roxette pożegnał swoją przyjaciółkę słowami:

Czas płynie tak szybko. Niedawno spędzaliśmy czas w moim malutkim mieszkaniu w Halmstad, słuchając ulubionej muzyki, dzieląc się nierealnymi marzeniami.

Muzyk podziękował także Marie Fredrikkson za wspólnie spędzone lata oraz za wszystko, co wniosła do jego życia:

Dziękuję Marie, dziękuję za wszystko. Byłaś wybitnym muzykiem, mistrzem głosu, niesamowitym wykonawcą. Dzięki za malowałaś moje czarno-białe piosenki w najpiękniejsze kolory. Byłaś najwspanialszą przyjaciółką przez ponad czterdzieści lat. Jestem dumny, zaszczycony i szczęśliwy, że mogłem dzielić z Tobą swój czas, talent, ciepło, hojność i poczucie humoru. Cała moja miłość idzie do ciebie i twojej rodziny. Już nic nie będzie takie samo. P.

Zespół Roxette powstał w 1986 roku. Marie Fredrikkson była w nim od początku.

Największe przeboje zespołu Roxette

Roxette ma na swoim koncie ponad 60 milionów sprzedanych albumów. Wiele z ich singli stało się piosenkami wszech czasów trafiając na listy przebojów na całym świecie. Zespół na ma swoim koncie takie przeboje jak "It must have been love", "Slepping in my car", "Listen to your heart", "The Look" czy "Spending my time".