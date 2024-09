Nie żyje gwiazdor "Domu nie do poznania". Po ataku przez 10 dni walczył o życie

Bardzo smutna wiadomość właśnie dotarła do mediów - Eduardo Xol, gwiazdor "Domu nie do poznania" nie żyje. Mężczyzna został ugodzony nożem w Palm Springs i przez 10 dni walczył o życie w szpitalu. Niestety, lekarzom nie udało się go uratować.