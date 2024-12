Wiadomość o śmierci Eweliny Ślotały, znanej pisarki i autorki serii książek o Konstancinie, poruszyła zarówno jej fanów, jak i środowisko literackie. Ślotała zmarła w wieku 35 lat, pozostawiając małego synka. Wciąż jest mnóstwo pytań, na które brakuje odpowiedzi. Czy sprawą śmierci ex Rzeźniczaka zajmą się teraz służby? Prokuratura zabrała głos.

17 grudnia, zaledwie tydzień przed świętami Bożego Narodzenia, media obiegła przykra wiadomość o śmierci Eweliny Ślotały, autorki serii książek o życiu elit Konstancina. 35-latka prywatnie znana była z relacji z piłkarzem Jakubem Rzeźniczakiem. Po rozstaniu ze sportowcem związała się z przedsiębiorcą, z którym doczekała się syna. Jej życie prywatne często było tematem doniesień medialnych, jednak sama pisarka skupiała się głównie na twórczości i wychowywaniu dziecka.

W związku z jej odejściem pojawiły się pytania o przyczyny śmierci. Matka pisarki ujawniła, że Ewelina miała krwotok wewnętrzny.

Dostała krwotoku wewnętrznego i to była przyczyna śmierci. Jej serce nie dało rady i stanęło. Był krwotok, przyjechało pogotowie - ona leżała z wewnętrznym krwotokiem. Gdy przyjechało pogotowie, to nie dawała żadnych znaków życia. W szpitalu została podpięta pod wszystkie maszyny. One pracowały, ale serce było bardzo uszkodzone przez krwotok

- zdradziła w rozmowie z Pudelkiem.