Nie używają nawet botoksu... Te gwiazdy zachowały młodość bez skalpela!

Julia Roberts

Trudno wyobrazić sobie Julię Roberts bez jej charakterystycznego szerokiego uśmiechu. A uśmiech byłby nieszczery bez linii, które pojawiają się wokół oczu... 52-letnia aktorka przyznaje, że spróbowała kiedyś botoksu, ale efekt w ogóle jej się nie spodobał. Co ciekawe, Roberts utrzymuje, że wyrzekła się poprawek urody ze względu na swoje dzieci. „Chcę, żeby moje dzieci wiedziały, kiedy jestem zła, kiedy jestem radosna albo zmieszana. Twoja twarz opowiada historię – to nie powinna być historia o wyprawie do gabinetu medycyny estetycznej” - tłumaczyła w wywiadzie dla „ELLE”.

Salma Hayek

Jako gwiazda Hollywood i żona multimilionera, Salma Hayek-Pinault może sobie pozwolić na wszystko. Jednak wizyty u lekarza medycyny estetycznej nie znajdują się na liście jej wydatków. „To okropne, dziewczyny przed trzydziestką ostrzykujące sobie twarz i usta...” - komentowała współczesną obsesję młodości w wywiadzie z magazynem „InStyle”. „To niekoniecznie wygląda pięknie. Gładko – tak, ale nie pięknie – krytykowała modę na botoks w rozmowie z „Allure”. 53-letnia meksykańska gwiazda podkreśla, że nie ocenia kobiet, które walczą o zachowanie młodości, ale takie zabiegi nie są dla niej. Sama nie stosuje nawet peelingów chemicznych i stara się promować naturalność.

Julianne Moore

Swoją nieprzemijającą urodę aktorka zawdzięcza jodze i ćwiczeniom kardio. Operacjom plastycznym, botoksowi i wypełniaczom mówi „nie”. Gwiazda, która niedawno skończyła 59 lat, poruszyła temat zabiegów odmładzających w rozmowie z „ELLE”. „Nie chciałabym potępiać osób, które się na to decydują, ale nie uważam, żeby [po botoksie] wyglądali lepiej. Gdy patrzysz na osoby, która zmieniła swój wygląd, to zawsze wygląda dziwnie”. Cóż, możemy się założyć, że każda kobieta chciałaby wyglądać jak Julianne tuż przed sześćdziesiątką...

Sharon Stone

W latach 90. uniwersalny symbol seksu, dziś ikona dojrzałego piękna. 61-letnia aktorka twierdzi, że swoją urodę i dobrą formę zawdzięcza zwyczajnym kremom z drogerii i zdrowemu stylowi życia. Stone uprawia sport co najmniej cztery razy w tygodniu (lubi m.in. jogę, pilates i taniec), odżywia się bardzo zdrowo i nie tyka alkoholu. „Nie macie pojęcia, ilu lekarzy próbowało namówić mnie na lifting! Raz nawet dałam się przekonać, ale później spojrzałam na swoje zdjęcia i pomyślałam: „co oni chcą naciągać?” - ujawniła aktorka w wywiadzie dla magazynu „New You”.

Jak uniknąć przedwczesnego starzenia?

Czynników, które sprawiają, że długo pozostajemy wizualnie młode jest wiele. Czasem to zasługa dobrych genów, czasem bardzo starannej pielęgnacji i znajomości potrzeb swojej skóry. Już po 25. roku życia musimy pamiętać o konsekwentnym nawilżaniu – w tym czasie w komórkach skóry zaczyna spadać poziom kwasu hialuronowego i musimy uzupełniać go kosmetykami z tym ważnym dla utrzymania poziomu nawodnienia składnikiem. Ogromne znaczenie ma także konsekwentna ochrona przed działaniem promieni słonecznych. To one powodują postarzające przebarwienia i sprzyjają procesom rozpadu kolagenu w komórkach skóry.

Jest jeszcze jeden szczegół, który łączy wszystkie wymienione gwiazdy, dla których czas się zatrzymał – żadna z nich nie pali papierosów. Wiedziałyście, że związek palenia papierosów z powstawaniem zmarszczek wykazano już na początku lat 70.? Palenie zwęża naczynia krwionośne, utrudniając dopływ tlenu i substancji odżywczych do komórek. Konsekwencją jest nie tylko przedwczesne starzenie, ale też szereg innych urodowych problemów – wolniejsze gojenie się ran i śladów potrądzikowych, występowanie cellulitu, a nawet wypadanie włosów.

Niedotlenienie i niedostateczne odżywienie komórek to tylko jeden z postarzających skórę czynników. Dym papierosowy jest źródłem szkodliwych wolnych rodników, przyczynia się także do rozpadu kolagenu i elastyny w tkankach. Za powstawanie nowych zmarszczek odpowiedzialna jest także zmieniona mimika twarzy u palaczy. Zaciąganie się powoduje marszczenie skóry nad górną wargą (powstające tam linie nazywa się nawet zmarszczkami palacza), a mrużenie oczu narażonych na gryzący dym sprzyja wczesnemu rozwojowi tzw. kurzych łapek. Co gorsza, badania dr V. L. Ernstera wykazały w 1995 r., że u kobiet wpływ papierosów na powstawanie zmarszczek jest znacząco większy niż u mężczyzn. Z kolei zdaniem koreańskich naukowców kobiety, które palą i opalają się są narażone na przedwczesne starzenie się prawie 11 razy bardziej niż te, które unikają papierosów i słońca!

Dlatego unikanie papierosów jest znacznie ważniejsze dla zachowania młodego wyglądu niż botoks czy najdroższy nawet krem przeciwzmarszczkowy. Co zrobić, jeśli już jesteśmy uzależnione? W rzuceniu palenia można nam pomóc nikotynowa terapia zastępcza (plastry, gumy...) albo niekonwencjonalne metody, jak medytacja, akupunktura czy popularna wśród hollywoodzkich palaczy hipnoza.