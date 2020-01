"Nie przegrywam, tylko już przegrałem - najsłynniejszy wolontariusz WOŚP poruszająco o swojej chorobie

Trwa 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tysiące wolontariuszy w całym kraju jest zaangażowanych w pomoc w zbiórce pieniędzy na szczytny cel. W tym roku fundusze zostaną przekazane na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci, potrzebujących różnego rodzaju operacji. Jeden z wolontariuszy, który od lat jest związany z WOŚP to naprawdę wyjątkowy chłopiec. Łukasz Berezak pomimo iż walczy z poważną chorobą i na co dzień zmaga się z bólem i cierpieniem co roku kwestuje i pomaga innym. Niestety jak przyznaje ciężko chory chłopiec walka z jego schorzeniem jest nierówna.

"Nie przegrywam, tylko już przegrałem" - Łukasz Berezak o walce ze swoją chorobą

Łukasz Berezak od kilku lat jest wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chociaż sam jest ciężko chory, to chce pomagać innym osobom. Nastolatek zmaga się z nieuleczalną chorobą Leśniewskiego-Crohna oraz zespołem Cushinga. Niestety stan zdrowia Łukasza ciągle się pogarsza.

Podstawowym problemem Łukasza jest choroba Leśniowskiego i Crohna. To choroba jelit. W jego przypadku jest nieuleczalna. Na skutek podawania leków rozwalił mu się cały system immunologiczny, nie ma odporności. Ma też chore serducho, stąd omdlenia. Wysiadają mu nerki. Tak naprawdę on jest cały chory. Z jego zdrowiem jest coraz gorzej – wyznał Mariusz Berezak, tata Łukasza w rozmowie z "Uwaga TVN".

Łukasz Berezak w wywiadzie wyznał, jak wygląda jego codzienność. Każdy dzień obfituje w ból i cierpienie.

Niektórzy ludzie myślą, że jak boli jelito, czy nerka to weźmie się tabletkę i nie ma co dramatyzować. U mnie wygląda to trochę inaczej, u mnie to jest uczucie, jakby ktoś wziął igłę, kij i zaczął ostro bić. Odczuwam ten ból razy 200. Jeszcze pół roku temu coś mi pomagało, teraz ulga jest coraz mniejsza - powiedział Łukasz Berezak dla "Uwaga TVN".

Od pół roku stan nastolatka dramatycznie się pogarsza. Leki, które wcześniej przynosiły chłopcu ulgę, już nie pomagają. Mama Łukasza przyznała, że w tym roku święta Bożego Narodzenia nie wyglądały tak jak zawsze.

- Od kilku miesięcy Łukasz bardzo źle się czuje. Każdy dzień wygląda tak samo. W tym roku pierwszy raz od lat nie czułam magii świąt i nie czekałam na święta – powiedziała mama Łukasza, Izabela Berezak.

Rodzice są bezradni i chociaż robią wszystko, aby pomóc swojemu synowi, to choroba nie daje za wygraną.

Wysiadają mu nogi. Musi wziąć kule, żeby chodzić po domu. Parę lat temu w domu poruszał się normalnie. Pojawiają się ataki, omdlenia, nie wiadomo kiedy. Tu normalnie rozmawiamy czy Łukasz je posiłek, idzie do łazienki, ni z tego, ni z owego leży na ziemi. To nas po prostu wkurza - przyznał tata chłopca.

Jednak najbardziej poruszające było wyznanie Łukasza pod koniec wywiadu. Na pytanie dziennikarza "Uwagi TVN", czy zdaniem nastolatka udaje mu się wygrywać czy przegrywać z chorobą, chłopiec ze smutkiem przyznał, że tę walkę już przegrał.

Wydawało mi się, że jeszcze parę lat temu wygrywałem. Ale teraz mogę powiedzieć szczerze, że przegrałem. Nie przegrywam, ale przegrałem - przyznał Łukasz Berezak.

Sytuacja Łukasza jest naprawdę trudna, jednak mimo tego, chłopak w dalszym ciągu chce pomagać innym. Nastolatek jest niewątpliwie najbardziej wyjątkowym wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

Łukaszu, życzymy Ci dużo zdrowia i trzymamy mocno kciuki, abyś mógł jak najszybciej pokonać chorobę!

Łukasz od 6 lat jest zaangażowany w zbiórkę pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!