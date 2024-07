Wygląda na to, że Victoria Beckham jest jedną z tych kobiet, którym żadne przerwy w karierze na zajmowanie się dziećmi nie są potrzebne. Posh Spice, która za kilka tygodni urodzi swoje czwarte dziecka, a pierwszą dziewczynkę, wyznała właśnie, że nie zamierza rzucać wszystkiego, czym się zajmuje po to, by zająć się maluchem. Dlatego jak tylko urodzi, zamierza jak najszybciej dokończyć kolekcję sukienek, nad którą pracuje.

- Przerwa na macierzyństwo? Nie wiem co to takiego! Nie mam czasu na odpoczynek. Mam za to doświadczenie w łączeniu swoich obowiązków zawodowych z wychowaniem dzieci. Nigdy nie robiłam sobie żadnej przerwy. - wyznała Victoria w zagranicznych mediach.

I chyba nie można jej zarzucać, że nie wie, co mówi. To w końcu jej czwarty raz.

