Gypsy Rose Blanchard cieszy się wolnością po wyjściu z więzienia. Podczas odsiadki wyszła za mąż, a teraz w końcu może dzielić się swoim szczęściem. Promuje swojego męża Ryana Andersona w mediach społecznościowych jak tylko może i nie przejmuje się konsekwencjami, które mogą z tego wyniknąć.

Kim jest mąż Gypsy Rose Blanchard?

Gypsy Rose Blanchard 28 grudnia 2023 roku wyszła z więzienia po odsiadce wyroku za morderstwo drugiego stopnia. W 2015 roku namówiła ówczesnego chłopaka by zabił jej matkę Caudine "Dee Dee" Blanchard, która przez lata krzywdziła ją wmawiając jej dziesiątki chorób. Dee Dee Blanchard kreowała córce okrutną rzeczywistość, która miała niewiele wspólnego z prawdą.

Gypsy Rose Blanchard przez lata nie miała świadomości, ile ma naprawdę ma lat, była odsunięta od edukacji szkolnej, a rodzicielka w pewnym momencie przestała ją uczyć w domu. Matka wmawiała Gypsy Rose dystrofię mięśniową, przez którą poruszała się na wózku inwalidzkim, miała epilepsję, białaczkę, była karmiona przez sondę, miała problemy ze wzrokiem, słuchem i zębami. Dee Dee twierdziła, że jej córka jest także upośledzona umysłowo i zatrzymała się na poziomie 7-latki a to i tak nie wszystko, z czym musiała się mierzyć.

Gdy dziewczyna zaczęła orientować się, jaki los zgotowała jej matka, doszło do tragedii. Gypsy Rose za morderstwo drugiego stopnia została skazana na 10 lat więzienia. Ostatecznie wyszła pod koniec grudnia 2023 roku. Gypsy Rose wyszła z więzienia i stała się gwiazdą Instagrama. W sieci chwali się zdjęciami ze swoim mężem, którego poznała podczas odsiadki. Ryan Anderson pisał do niej listy, pobrali się w 2022 roku, podczas gdy ona wciąż siedziała w więzieniu.

Trzy dni po wyjściu z więzienia Gypsy Rose i Ryan Anderson świętowali razem Nowy Rok:

Ryan Anderson jest nauczycielem edukacji specjalnej w szkole w Luizjanie. Kiedy brali ślub Gypsy Rose była jeszcze w więzieniu. Ceremonia ślubna odbyła się w lipcu 2022 roku, natomiast akt małżeństwa udało im się uzykać w czerwcu w stanie Missouri. W najbliższej przyszłości planują zrobić imprezę dla przyjaciół:

Zasługuję na to. On na to zasługuje. Nasz więzienny ślub był po prostu okazją do złożenia sobie przysięgi. To było coś, co dla nas coś znaczyło. I myślę, że to przyjęcie będzie w pewnym sensie dla wszystkich.

- powiedziała Blanchard w 2023 roku w rozmowie z People.