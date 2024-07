Dawno nie było tak mocnego wyznania w mediach, przynajmniej za Oceanem. Uczestniczka popularnego w Stanach Zjednoczonych programu MTV opowiadającego o włoskiej diasporze mieszkającej w Ameryce - "The Jersey Shore", Nicole "Snooki" Polizzi, wyznała niedawno że spodziewa się dziecka. Ciąża nie była planowana, więc Nicole zaskoczyła nie tylko swoich fanów, ale przede wszystkim całą rodzinę i partnera Jionniego LaValle'a.

- Byłam bardzo zmartwiona, bo Sylwestra spędziłam w Las Vegas i to była naprawdę ostra impreza. Ale chcę urodzić to dziecko - tłumaczy celebrytka w rozmowie z "US Weekly".

Wiadomość o dziecku nie do końca ucieszyła byłego partnera celebrytki. Kiedy dowiedział się, że Nicole wkrótce urodzi dziecko wpadł w szał. Na antenie jednej z telewizji wyznał, że życzy jej by... poroniła.

- Taka osoba jak ona nie może zostać matką. Ona skrzywdzi to dziecko! Życzę jej by je poroniła!

Przegięcie?

