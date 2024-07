Zaskakujące informacje zza granicy. Nicki Minaj jest w ciąży! Wczoraj gwiazda pojawiła się na koncercie w Burgettstown w Pensylwanii. Supportem jej koncertu był narzeczony piosenkarki, raper Meek Mill, którego zaprosiła na scenie słowami: "Zróbcie hałas dla ojca mojego dziecka!”, po czym szeroko się uśmiechnęła.

Nikt nie ma pewności, że Nicki żartowała sobie z publicznością, albo chodzi jej o jakiś utwór. Jednak jakiś czas temu, chłopak zapewniał, że bardzo chciałby, aby Minaj była w ciąży.

Nicki ma już za sobą traumatyczne wspomnienia związane z ciążą. W wieku 16 lat poddała się aborcji:



Usunęłam ciążę w wieku 16 lat. Bałam się. Myślałam, że umrę. To była najtrudniejsza rzecz jaką zrobiłam w życiu. Prześladuje mnie to całe życie. Nie byłam gotowa na macierzyństwo i nie miałam nic do zaoferowania dziecku. Po latach jednak żałuję. Dziś moje dziecko byłoby już nastolatkiem. – wyznała w jednym z wywiadów