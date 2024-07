Reklama

Nicki Minaj to jedna z największych skandalistek w światowym show-biznesie. Jej pojawienie się na czerwonym dywanie zawsze wzbudzało ogromne sensacje - nie tylko ze względu na odważne kreacje, ale przede wszystkim przez krzykliwy makijaż i dość swobodne podejście do życia, a co za tym idzie - wypowiedzi i komentarze. Ostatnio jednak artystka zmieniła nieco swój image, a to za sprawą nowej płyty. Niedawno do sieci wyciekła okładka krążka bez retuszu. Przypomnijmy: Pupa Nicki Minaj bez retuszu. Grafik miał co poprawiać

Nie jest to jednak jedyny wyciek w ostatnich godzinach - w sieci pojawił się właśnie nowy singiel z nadchodzącego wydawnictwa Minaj. Utwór "Anaconda" miał się pojawić w przyszłym tygodniu, ale za sprawą jednego z internautów jest już dostępny do odsłuchu. I chociaż kilka razy usunięto nagranie, nam udało się je dla was zdobyć. Jak oceniacie nowy utwór Nicki? Ma szansę podbić nim listy przebojów?

