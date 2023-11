Brazylijski piłkarz Neymar został oskarżony o gwałt! Do zdarzenia miało dojść 15 maja w Paryżu. Sportowiec miał poznać kobietę przez internet i opłacić jej bilety i zakwaterowanie. Neymar nie przyznał się do winy i twierdzi, że to próba wymuszenia odszkodowania.

Neymar oskarżony o gwałt

Neymar i poszkodowana kobieta mieli poznać się na Instagramie. Według raportu policyjnego para umówiła się na spotkanie w Paryżu. Sportowiec miał zapłacić za bilety Brazylijki i pobyt w luksusowym hotelu. Do zdarzenia doszło w nocy 15 maja. Neymar będąc "prawdopodobnie pod wpływem alkoholu" przyszedł do pokoju hotelowego dziewczyny.

Po kilku chwilach „rozmowy i wymiany czułości piłkarz miał stać się agresywny i przemocą, wbrew woli ofiary, zmusić ją do odbycia stosunku seksualnego" - brzmi raport policyjny.

Kobieta do Brazylii wróciła po 17 maja. Była jednak na tyle w złym stanie emocjonalnym, że nie potrafiła zgłosić gwałtu wcześniej.

Sportowiec i jego menadżer (ojciec) zaprzeczyli oskarżeniom. Opublikowali na stronie internetowej 27-latka oficjalne oświadczenie odnosząc się do sytuacji.

„Całkowicie odrzucamy niesprawiedliwe oskarżenia, a przede wszystkim ujawnienie się w prasie niezwykle negatywnej sytuacji. (…) Wszystkie dowody usiłowania wymuszenia i tego, że nie było gwałtu zostaną przedstawione policji w odpowiednim czasie” – napisano.

Obecnie Neymar przebywa na zgrupowaniu brazylijskiej kadry i przygotowuje się do turnieju Copa America. Jego klub nie odniósł się do sytuacji.

Neymar został oskarżony o gwałt

