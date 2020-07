Michał Szpak wziął udział w promocji jednej z najnowszych produkcji Netflixa. Wcielając się w role wielkich gwiazd Eurowizji wykonał utwór "Volcano man", promujący film "Eurovision Song Contest: historia zespołu Fire Saga". W dwuminutowej reklamie wcielił się w rolę: Edyty Górniak, Salvadora Sobrala, zespołu ABBA, zespołu Lordi, Conchity Wurst oraz tytułowego zespołu Fire Saga. Koniecznie musicie to zobaczyć.

Michał Szpak w spocie promującym "urovision Song Contest: historia zespołu Fire Saga" na Netflixie

Netflix zdążył przyzwyczaić polskich użytkowników do tego, że potrafi zrobić niezapomnianą reklamę. Ciężko przejść obojętnie obok spotu z Magdą Gessler czy Beatą Kozidrak reklamujących sezony "Orange is the new black". Teraz czas na kolejną perełkę - tym razem eurowizyjną!

Michał Szpak wcielił się w rolę największych gwiazd eurowizyjnej sceny w spocie promującym "Eurovision Song Contest: historia zespołu Fire Saga" na Netflixie.

Mówili, żebym nie robił scen, więc zrobiłem sześć - skomentował efekty pracy na Facebooku

Wspomniane sześć scen obejmuje sześć metamorfoz: w Edytę Górniak z 1994 roku, Salvadora Sobrala z 2017 roku, zespół ABBA z 1974 roku, zespół Lordi z 2006 roku, Conchitę Wurst z 2014 roku oraz zespół Fire Saga, o którym jest film na Netflixie.

Sam Michał Szpak również reprezentował Polskę w konkursie Eurowizji w 2016 roku, zajął wówczas wysokie 8. miejsce.

Michał Szpak wystąpił w genialnej reklamie Netflixa nawiązującej do filmu "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga". Poniżej Michał Szpak i kadr z wcześniej wspomnianego filmu.

Michał Szpak wcielił się w rolę największych gwiazd Eurowizji. Między innymi w Edytę Górniak:

Odtworzył również Conchitę Wurst, która wygrała Eurowizję w 2014 roku:

Michał Szpak odtworzył nie tylko Edytę Górniak, Conchitę Wurst i zespół Fire Saga ale również zespoły Abba, Lordi oraz Salvadora Sobrala. Oto genialna polska reklama "Eurovision Song Contest: historia zespołu Fire Saga" na Netflixie: