Adam Darski jeszcze kilka tygodni temu mówił, że w październiku planuje powrócić do koncertowania razem ze swoją grupą „Behemoth”. Okazuje się jednak, że muzyk nie musiał czekać do jesieni aby stanąć na scenie. Nergal zagrał jedną piosenkę z zespołem „Fields Of The Nephilim” na ich koncercie w Katowicach.

-Nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem taki zdenerwowany- zdradził podekscytowany artysta.

Darski przyznał również, że obawiał się reakcji organizmu na wysiłek związany z występem.

Reklama