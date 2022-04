Nawrócone gwiazdy - kiedyś imprezy, dziś zdrowy styl życia

Kinga Rusin była na prywatnej imprezie Beyoncé‬ i Jaya Z. Wśród gości cała śmietanka światowego show-biznesu. Leonardo Di Caprio, Rihanna, Kardashianki, Kanye West, Travis Scott, Lana Del Rey, Margot Robbie i wiele więcej czołowych nazwisk kina i świata muzyki. Brzmi jak sen, ale to prawda! Dziennikarka opowiedziała o szczegółach tej imprezy. Nie uwierzycie o czym z nimi rozmawiała. Kinga opowiadając o tym dołączyła wspólne zdjęcie z Adele ... ono chyba szokuje najbardziej. Zobaczcie, jak wygląda 30 kg szczuplejsza brytyjska ikona! Zobacz także: Oscarowe kreacje Kingi Rusin: zobacz w czym się bawi w Hollywood! Efektowne, ale od razu pojawiły się pytania Kinga Rusin na prywatnej imprezie Beyonce Kinga Rusin, jak co roku w trakcie Oscarów pojawia się w Los Angeles. Tym razem jednak, zdradziła, że nie jest tam zawodowo ale prywatnie, a czas poświęci na spotkania z przyjaciółmi. Jednak chyba nikt się nie spodziewał, że może mieć na myśli np. prywatną imprezę u Beyonce i Jaya Z! W dodatku spotkała tam Adele, z którą rozmawiała o... butach: Na wczorajszej prywatnej imprezie ‪Beyoncé‬ i Jaya Z rozmawiałam z Adele o... butach (Adele na zdjęciu po zrzuceniu chyba z 30 kg!), a ‪Jay Z‬ uczył mnie imprezowego układu tanecznego. Wiem, że brzmi to surrealistycznie. Kinga Rusin zdradziła kilka szczegółów dotyczących samej imprezy: Ale posłuchajcie od początku... Tylko ok. 200 osób, na małej, klubowej przestrzeni, z najlepszą muzyką, z zakazem robienia zdjęć (powyższe to wyjątek poimprezowy). Ulica zamknięta i pilnie strzeżona, wejście kuchennymi drzwiami, żeby nie dało się nikogo sfotografować. Impreza, na której wszyscy mogą się wyluzować i zaszaleć! Każdy dostaje na wejściu ... kapcie (nie weszłam w tę opcję) i bawi się bez...