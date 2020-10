Nawet 1000 złotych mandatu za brak maseczki! Jest nowy projekt ustawy

Kary za brak maseczki już niedługo mogą być wyższe! Na stronach Sejmu właśnie pojawił się projekt ustawy dotyczący m.in. mandatów za lekceważenie tego nakazu. Wygląda na to, że za chwilę nie będzie już żadnych wymówek, odnośnie braku podstawy prawnej obowiązku zakrywania ust i nosa.

Projekt złożyła grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Co jeszcze może się zmienić? Koniecznie sprawdźcie!

Nawet tysiąc złotych mandatu za brak maseczki!

Od kilku tygodni w Polsce odnotowujemy wyraźny wzrost zachorowań na koronawirusa. Dobowe przyrosty odnotowywanych zakażeń niebezpiecznie zbliżają się do 10 tys. przypadków, a według prognoz, wkrótce możemy osiągnąć nawet dwa razy większą liczbę. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, rząd w ubiegłym tygodniu wprowadził szereg nowych obostrzeń w strefach żółtych i czerwonych. Niezmiennie oczywiście musimy pamiętać o podstawowym nakazie - zasłaniania nosa i ust. Jednak ten obowiązek w dalszym ciągu nie jest przestrzegany przez część społeczeństwa.

Osoby, które sceptycznie podchodzą do obowiązku noszenia maseczek, zazwyczaj odmawiają przyjęcia mandatu. Powołują się na brak podstawy prawnej, co po części jest prawdą, bo na ten moment nie ma żadnej ustawy w tym zakresie. Jednak za chwilę może już nie być żadnych wymówek! Na stronach Sejmu właśnie pojawił się projekt ustawy dotyczący m.in. mandatów za brak maseczki.

Wygląda na to, że jeśli projekt zostanie zaakceptowany, to kary za brak maseczki zostaną zwiększone z 500 do 1000 złotych. Policja oczywiście ma również opcję skierowania sprawy do sądu i sanepidu - w tym wypadku kary zaczynają się od 5 tys. zł i mogą sięgnąć nawet 30 tys. zł.

Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo nie przestrzega decyzji wydanych na podstawie tych przepisów przez organy inspekcji sanitarnej, podlega karze grzywny albo karze nagany - czytamy w noweli.

W projekcie znajduje się również zapis, który wyłącza odpowiedzialność karną dla lekarzy, którzy w ramach walki z koronawirusem popełnią błąd.

Jeżeli ten błąd będzie miał charakter nieumyślny, nie będzie miał charakteru takiego oczywistego zaniedbania, wtedy jest wyłączony rygor sankcji karnej.

Wygląda więc na to, że już niedługo osoby, które nie noszą maseczek, będą musiały liczyć się z dużo surowszą karą.

