Choć Nataszy Urbańskiej nie można odmówić wyjątkowej urody i talentu (świetnie śpiewa i tańczy), to jednak artystka ma ogromny problem z podbiciem serc polaków. Jak dotąd nie wygrała w żadnym z programów, w których do tej pory brała udział. W "Tańcu z gwiazdami" pokonała ją Ania Mucha, w "Bitwie na głosy" Piotr Kupicha, w "Jak oni śpiewają" Agnieszka Włodarczyk.

Reklama

Urbańska jednak się nie zraża. Właśnie kończy nagrywać swoją solową płytę, na której pojawią się tylko anglojęzyczne piosenki. To zaś dlatego, że Urbańska zamierza podbić amerykański rynek. Jak jednak donoszą "Gwiazdy" warunkiem jest wcześniejsze podbicie rodzimego rynku.



- W sierpniu Natasza jedzie do Los Angeles. Będzie tam nagrywać teledysk, a także zagra zamknięty koncert dla ważnych producentów. - powiedziała tygodnikowi osoba z wytwórni.



- Warunkiem wejścia na rynek amerykański jest sukces w Polsce. Musimy mieć co najmniej złotą płytę, by zacząć promocję za oceanem. - dodał rozmówca.

Reklama

Z tym zaś może być problem.



daks