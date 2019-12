Natalia z "Rolnik szuka żony" znalazła miłość? Ten romantyczny gest na to wskazuje

Natalia zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony" aby znaleźć miłość. Niestety - pomiędzy nią, a Sławomirem, do którego napisała list, nie zaiskrzyło. Rolnik zaczyna układać sobie życie z nową partnerką spoza show, z którą pojawił się w świątecznym odcinku programu. Natalia również nieśmiało zaczyna ujawniać, że się z kimś spotyka. Czy znalazła miłość?

Zobacz także: Natalia z "Rolnik szuka żony" ma nowego partnera? Te zdjęcia mówią wiele!

Natalia z "Rolnik szuka żony" jest zakochana?

Na Instastory Natalii z "Rolnik szuka żony" coraz częściej pojawiają się tajemnicze filmiki oraz zdjęcia z mężczyzną, którego twarzy jeszcze nie pokazała. Dziewczyna nigdzie nie potwierdziła, że jest zakochana, ale zdjęcia, które wrzuca dużo sugerują. Dziś na Instagramie pochwaliła się pięknym bukietem róż. Pod zdjęciem nie pojawił się żaden opis ale kilka hasztagów podgrzewa atmosferę:

#dużo #red #róża #bukiet #piękny #odkogoś #dziekuje #środa #zawszemiło

Czy są to kwiaty bez okazji od nowej miłości? A może wręcz przeciwnie, była jakaś okazja? Natalia w programie dała poznać się jako nieśmiała dziewczyna, ale mamy nadzieję, że niedługo rozwieje nasze wątpliwości i zdradzi czy jest zakochana. A tymczasem spójrzcie na jej tajemnicze zdjęcia!

Zobacz także: Seweryn z nową partnerką w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony"! Pasują do siebie?

Natalia na randce z tajemniczym mężczyzną

Natalia z "Rolnik szuka żony" publikuje dużo zdjęć z koleżankami z programu, ale pojawiają się również takie, na których jest tajemniczy mężczyzna. Czy kandydatka Sławomira znalazła miłość?

W mediach społecznościowych ostatnio opublikowała kilka relacji na Instastories z mężczyzną, którego nie zdecydowała się jeszcze pokazać. Jednak widać, że ich znajomość ma się dobrze! Razem chodzą na randki, spacerują i podróżują. Wszystko wskazuje na to, że są to początki ich znajomości. Trzymamy kciuki za to, aby kolejna uczestniczka znalazła miłość i ułożyła sobie życie!

Instagram

W programie "Rolnik szuka żony" Natalia znalazła przyjaźń!