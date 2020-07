Natalia Szroeder po raz pierwszy pokazała zdjęcie z Quebonafide na Instagramie! Jak teraz wygląda raper? 

Natalia Szroeder pochwaliła się swoją miłością na Instagramie! Chociaż wszyscy już od dawna wiedzą o jej związku z raperem Quebonafide, to jednak para nie afiszuje się z tym w mediach społecznościowych. Tym razem piękna wokalistka zrobiła wyjątek. Jak teraz wygląda znany raper? Zobaczcie!

Zobacz także: Nowi jurorzy w "The Voice”! Tabloid opublikował nazwiska gwiazd

Natalia Szroeder pokazała romantyczne zdjęcie z Quebonafide!

Natalia Szroeder jest w związku z Quebonafide od około dwóch lat, jednak przez cały ten czas para raczej unika błysku fleszy. Również w mediach społecznościowych ciężko było doszukać się ich wspólnych fotek. O związku tej dwójki zrobiło się jednak głośno za sprawą metamorfozy rapera, który zrezygnował z wizerunku "niegrzecznego chłopca". Zakrył swoje tatuaże, założył okulary i "grzeczny" strój. Ta przemiana zaskoczyła chyba wszystkich!

Quebo zmienił się nie do poznania, jednak jego ukochana konsekwentnie unikała odpowiedzi na pytania, skąd pomysł na zmianę wizerunku. Wygląda jednak na to, że raper już wrócił do dawnego stylu - widać to choćby na najnowszym zdjęciu właśnie z Natalią Szroeder! Wokalistka z okazji 29. urodzin ukochanego postanowiła pochwalić się romantyczną fotografią z gwiazdorem. Para czule się na niej przytula, a raper całuje piosenkarkę w policzek.

Fani są pod ogromnym wrażeniem, że mogą w końcu zobaczyć parę na wspólnej fotce! Co więcej zdjęcie skomentowały takie gwiazdy jak Anna Lewandowska, Paulina Krupińska, Marina czy nawet Kayah!

- Tak wygląda miłość. - Ale wy do siebie pasujecie 😻😻😻 - Piękni 😍 ile szczęścia bije z tego zdjęcia! Szczęścia wariaty ❤️ - Słodziaki ❤️ - Prosimy o więcej!😍 - piszą fani.

Zobaczcie zatem to piękne wspólne zdjęcie Natalii Szroeder i Quebo! Życzymy im oczywiście dużo miłości na kolejne lata oraz wszystkiego najlepszego dla rapera, z okazji jego urodzin!

Do tej pory ciężko było doszukać się wspólnych zdjęć Natalii Szroeder i Quebo. Para nie afiszuje się w mediach ze swoim związkiem.

ONS.pl

Klika miesięcy temu raper zaskoczył wszystkich swoją metamorfozą! Była to jednak przemiana na rzecz promocji nowej płyty.