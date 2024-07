1 z 9

Wczoraj w Warszawie odbyła się impreza charytatywna spod znaku "One Day". Na świątecznym spotkaniu z potrzebującymi dziećmi pojawiły się gwiazdy, które chętnie wcieliły się w role Mikołajów i spędziły mnóstwo radosnych chwil z najmłodszymi. Przypomnijmy: Gwiazdy na spotkaniu świątecznym z potrzebującymi dziećmi

Jedną z nich była Natalia Siwiec. Seksowna celebrytka tym razem postawiły na bardzo luźną i codzienną stylizację. Do koszulki akcji "One Day" dobrała dżinsy i biały sweterek, który idealnie współgrał ze świątecznym klimatem imprezy. Modelka złapała świetny kontakt z dziećmi, chętnie się z nimi bawiąc i pozując do zdjęć.

Natalii towarzyszył mąż, Mariusz Raduszewski. Celebrytka często mówi o chęci posiadania własnego dziecka, a ze zdjęć wynika, że obcowanie z najmłodszymi sprawia jej nie lada frajdę.

Tak Natalia Siwiec bawiła się jako sexy Mikołajka na imprezie z dziećmi: