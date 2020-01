Natalia Siwiec opublikowała zdjęcie z córką, które wzburzyło internautów. Jej komentarz również zaskakuje

Natalia Siwiec wraz z rodziną uwielbiają spędzać część zimy w Tulum. Jest to jedna z ich ulubionych destynacji. Za każdym razem zarówno Natalia, jak i jej mąż Mariusz zamieszczają na Instagramie pełną relację ze swoich wyjazdów. Nie brakuje też pięknych zdjęć ich cudownej córeczki.

Ostatnio Natalia Siwiec opublikowała kolejną fotografię, na której pozuje z Mią. Niestety, nie wszystkim przypadła ona do gustu. Niektórzy internauci są wręcz oburzeni. Dlaczego? Zobaczcie poniżej!

Internauci krytykują zdjęcie Natalii Siwiec z córką

Jak już wspomnieliśmy, Natalia Siwiec i jej bliscy wybrali się do Meksyku, gdzie łapią promienie słońca i spędzają miło czas. To już kolejny ich wyjazd do Tulum. W tamtym roku również wypoczywali w tym pięknym zakątku świata wraz z całą rodziną. Oczywiście towarzyszy im malutka Mia, która kocha podróże.

Natalia Siwiec uwielbia chwalić się zdjęciami córeczki, która - tak jak mama - jest urodzoną modelką. Mia chętnie prezentuje przygotowanie dla niej stylizacje. Musimy przyznać, że wygląda w nich zjawiskowo!

Jednak najnowsze zdjęcie dziewczynki, na którym pozuje z mamą, wywołało spore poruszenie wśród internautów. Poszło o skąpy strój Natalii Siwiec. Niektórzy uznali, że modelka nie powinna być tak roznegliżowana przy dziecku.

- Troszkę tak "na łonie natury" - Odważny ten strój - To już trzeba było nie zakładać majtek do tego zdjęcia po co i tak wszystko widać 🙈🙈 - pisały zniesmaczone internautki.

Na ostatni z tych komentarzy Natalia Siwiec postanowiła odpowiedzieć w bardzo żartobliwy sposób.

Po to, by zakryć wadżajnę 😂 - czytamy w komentarzu.

Na szczęście nie zabrakło osób z poczuciem humoru i dystansem do świata, które stanęły w obronie Natalii Siwiec i jej zdjęcia.

- łooo ludzie! Pachwina to jeszcze nie wagina. Nie jedna chciałaby tak wyglądać jak Natalia. Niech każdy pokazuje tyle, na ile pozwala mu strefa komfortu. W pięknym, ludzkim ciele nie ma niczego „za bardzo”. Za bardzo to jest tabu rozwinięte i dewiacje na naszym świecie - Co za baby 😂 Moja rada - nie róbcie zbliżenia na krocze, to i kawałek pachwiny nie będzie Was raził w oczy 🙄 śliczne zdjęcie!😍 - Tak z pachwiną przy dziecku jeszcze może obie pachy pokaż - dodał na końcu szczerze rozbawiony Michał Piróg.

A wy po której jesteście stronie?

Mała Mia to urodzona modelka! Tylko spójrzcie :)