Natalia Siwiec od dwóch lat jest ulubienicą mediów. Choć wielu mówiło, że kariera oparta na kilku zdjęciach z meczów Euro 2012 nie potrwa długo,ona udowodniła, że wcale tak nie jest. Dostała własne reality-show oraz wystąpiła w trwającym jeszcze "Tańcu z Gwiazdami". Choć jej przygoda z programem zakończyła się stosunkowo szybko, zdążyła zasłynąć jako jedna z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek. Przypomnijmy: Jurorzy "TzG" wprawili w osłupienie Natalię Siwiec. Takich opinii z pewnością się nie spodziewała

Koniec przygody z telewizją nie oznacza, że Natalia przestała bywać na imprezach - przeciwnie. Pojawia się na wielu różnych wydarzeniach i przy okazji udziela różnych wywiadów. W jednym z nich wyznała, co tak naprawdę zaskoczyło ją w życiu. Spora część osób z pewnością przyzna jej rację - zwłaszcza jeśli chodzi o tempo rozwoju kariery modelki.



Chyba są dwie rzeczy, które najbardziej mnie zaskoczyły w moim życiu, mianowicie to, że jestem z Mariuszem mimo to, że myślałam, że nie będziemy razem, nie będziemy w stanie stworzyć jakiegoś fajnego normalnego związku no i chyba moja kariera. Jednak była ona dla mnie szokującym, troszeczkę zaskakującym momentem w moim życiu - mówi w Starry.tv