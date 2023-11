Reklama

Natalia Siwiec zdradziła przed kamerą Party.pl, dlaczego ukrywała swoją ciążę. Modelka w czasie oczekiwania na narodziny córeczki Mii jedynie raz pokazała się na salonach. Było to w okolicach 5. miesiąca, kiedy brzuszek nie był jeszcze duży. W internecie zaczęły pojawiać się domysły, że Natalia Siwiec skorzystała z pomocy surogatki. Dodatkowo podsycił je fakt, że modelka w ekspresowym tempie wróciła do figury po porodzie. Gwiazda ostatecznie rozprawiła się z tymi spekulacjami. Zdradziła też, czy plotki bardziej ją denerwowały, czy raczej... bawiły. Jest też nawiązanie do Kylie Jenner, która niedawno również została mamą po raz pierwszy

Szczegóły w materiale wideo!

Natalia Siwiec zdradziła, jak udało jej się ukryć ciążę. ;)

Fot Filip Okopny - Fashion Images

Rozprawiła się również z plotkami o surogatce.