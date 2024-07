Nazwisko Natalii Siwiec cały czas jest na topie. Może nie ma jej aktualnie tak dużo w mediach, jak w zeszłym roku, ale cały czas podpisuje nowe kontrakty, robi sesje i lata po świecie. Modelka jest bardzo zapracowana, jednak nie skupia się tylko na karierze. W jednym z ostatnich wywiadów, którego udzieliła Wirtualnej Polsce zdradziła, że zaczął się w niej odzywać instynkt macierzyński.

- Kilka dni temu pierwszy raz w życiu, śniło mi się, że rodzę dzidziusia. Jestem w szoku, chodziłam w ciąży i później urodziłam dziecko. To było dla mnie coś niesamowitego. Pierwszy raz poczułam jak to jest, że mam coś swojego, malutkiego. Naszego malutkiego. To jest jakiś znak. Byłam bardzo uśmiechnięta. No jakiś fajny mały dzidziuś. Ja to wszystko przeżyłam. Nie było to takie straszne, jak sobie wyobrażam. Mówię sobie "O, to już czas Natalia, jak już się śnią takie sny, to trzeba zacząć o tym poważnie myśleć" - zdradziła modelka.