Natalia Lesz to jedna z niewielu polskich piosenkarek, która ma jakiekolwiek szanse na zrobienie międzynarodowej kariery. Sprawnie posługuje się językiem angielskim, jest atrakcyjną i stylową kobietą, a show i muzyka którą tworzy w niczym nie odstają od produkcji z Zachodu. Ostatnio te atuty doceniono w dalekiej Ameryce Południowej.

Goszcząc w programie "Studio Weekend" Polsatu Natalia pochwaliła się sukcesem jej ostatniego teledysku do singla "Beat Of My Heart", który kręciła w tym samym miejscu co sławne "Telephone" Lady Gagi i Beyonce. Zobacz: Lesz jako Amy Winehouse w klipie

- Ostatni teledysk okazało się, że emituje HBO+ w Ameryce Południowej, włączając Wenezuelę, Brazylię, Meksyk, przez 3 miesiące będzie tam puszczany. To nie ja wybrałam kanały HBO+ i Amerykę Południową. Myślę, że ten teledysk jest w stylu Ameryki Płd, dlatego go tam emitują.

Przy okazji Lesz wyjaśniła dlaczego w klipie wcieliła się w postać Amy Winehouse:

- Byłam pod wielkim wrażeniem całej historii napisanej przez jej ojca, Mitcha, w bardzo taki tragiczny sposób. Cały jakby set klipu był w klimacie lat 50, więc szukałam jakiejś ikony która również by się inspirowała latami 50. Więc jakoś czasowo mi się to zbiegło.

Naszą uwagę przykuł jeszcze jeden drobny akcent w kierunku podbicia Ameryki Łacińskiej - strona Natalii została wykonana przez brazylijskich informatyków:

Czy to oznacza, że Lesz wkrótce zostanie gwiazdą na kontynencie Shakiry i Rickiego Martina? Życzymy powodzenia i przypominamy jej rewelacyjny sylwestrowy występ: Lesz dała najlepsze show na sylwestra!

