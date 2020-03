Natalia Kukulska z córkami. Laura to już duża dziewczynka! Spójrzcie tylko stylizację dziewczynki

Natalia Kukulska na zakupach z córkami. Piosenkarka zabrała swoje pociechy do butiku jednej z polskich projektantek, a później razem wybrały się do modnej warszawskiej restauracji. Spójrzcie tylko na najnowsze zdjęcia Natalii Kukulskiej z córkami! Anna w tym roku skończy 15 lat i jest piękną nastolatką, a mała Laura, która na początku roku skończyła trzy latka, to prawdziwy słodziak! Najmłodsza pociecha wokalistki na rodzinnym wypadzie na zakupy wyglądała ślicznie w eleganckim czerwonym płaszczu!

Natalia Kukulska z córkami na zakupach

Natalia Kukulska na scenie uwielbia pokazywać się w oryginalnych i zaskakujących stylizacjach. A jak prezentuje się na co dzień? Wokalistka na zakupach z córkami wybrała look w odważnych kolorach! Natalia Kukulska wybrała różową marynarkę i spodnie połączone z koszulą i butami w zwierzęcy wzór. Całość uzupełnił beżowo pomarańczowy długi płaszcz. Artystka wyglądała świetnie, ale i tak przyćmiła ją mała Laura :) Dziewczynka wyglądała uroczo w eleganckim czerwonym płaszczu, beżowej czapce i czarnych bucikach!

Zobaczcie zdjęcia Natalii Kukulskiej z córkami!

Natalia Kukulska na zakupach z córkami.

Spójrzcie na stylizację małej Laury!

Stylowa rodzinka!