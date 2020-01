Natalia Kukulska świętuje 3. urodziny córeczki. Mała Laura to wykapana mama!

Natalia Kukulska ma powody do radości. Jej najmłodsza córeczka skończyła właśnie trzy latka! Do tej pory gwiazda starała się nie pokazywać Laury w mediach. Na próżno szukać też ich wspólnych zdjęć w sieci. Jednak teraz Natalia Kukulska zrobiła wyjątek. Z okazji 3. urodzin Laury pokazała urocze, rodzinne zdjęcie. Dziewczynka to wykapana mama!

Natalia Kukulska pokazała córkę Laurę na Instagramie

Natalia Kukulska jest mamą trójki wyjątkowych dzieci: 19-letniego Jana, 14-letniej Anny oraz 3-letniej Laury. Najmłodsza z nich świętowała swoje urodziny 5 stycznia. Z tej okazji jej mama postanowiła opublikować na Instagramie pełne miłości zdjęcie, na którym widać dziewczynkę pozującą ze swoimi rodzicami. Natalia Kukulska opatrzyła tę fotografię wzruszającym wpisem.

Wielka radość i święto od 3 lat!!! Laurka - nasza miłostka najmłodsza. Zdjęcie co prawda z sierpnia 2017, ale oddaje to, co czujemy idealnie! 🎈❤️💋 - napisała Natalia Kukulska.

Pod zdjęciem pojawiło się wiele pełnych miłości komentarzy, również od znanych osób.

- Sto lat!!!!!!!!!!💕💕💕💕💕💕 - napisała Kasia Zielińska. - Kochana Nasza Laurko, jeszcze więcej miłości - jeśli to możliwe !!! Wszyscy Cię KOCHAMY ❤️❤️❤️ - wtórowała jej Małgorzata Socha.

Tylko spójrzcie na to zdjęcie! Według nas Laura to cała mama! Zgadzacie się z nami?

Natalia Kukulska jest mamą trójki dzieci. Ania i Jan to już nastolatkowie!