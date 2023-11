Dwa lata temu Natalia Kukulska urodziła swoje trzecie dziecko - Laurę. Artystka i jej mąż Michał mieli wtedy już dwoje starszych dzieci Jana i Annę. Trzecia ciąża artystki wzbudziła duże emocje, tak samo jak narodziny jej córeczki. Natalia Kukulska chętnie pokazywała zdjęcia tuż po narodzinach pociechy i nie miała również oporów, by na Instagramie publikować fotografie z karmienia Laury piersią, tym samym przyczyniając się do obalenia tabu, jakim jeszcze kiedyś była ta naturalna czynność.

Nie da się jednak ukryć, że Natalia Kukulska nieczęsto pokazuje zdjęcia swojej rodziny, ale tym razem zrobiła wyjątek! Na najnowszej fotografii możemy zobaczyć jej najmłodszą córeczkę. Od razu widać, do kogo jest podobna!

Natalia Kukulska pokazała córkę Laurę

Natalia Kukulska poszła w ślady wielu innych gwiazd i pokazała swoje zdjęcie z wyborów. Uwagę zwraca jednak jej córeczka, którą artystka trzyma na rękach. Mimo że Laura jest odwrócona tyłem do aparatu, to jednak od razu widać, że jedną cechę odziedziczyła po swojej mamie - kręcone, bujne włosy! Fani natychmiast zwrócili na to uwagę.

A na rękach Mała Natalka :) Śliczne włoski ma Laurka,moja Laura też taka kręcona "po dziadziusiu" ???? pozdrawiam Jaka słodziutka Laurka po mamusi Te loczki córki dobrze że odziedziczyła???? Laurka to wykapana mama ????❤️ - komentują zachwyceni fani.

Ciekawe, do kogo Laura jest podobna z twarzy. Jak obstawiacie?

Natalia Kukulska chroni swoją prywatność

