Skóra zaczyna się starzeć już około 25 roku życia. I choć u większości kobiet zmiany zachodzące w tej zewnętrznej powłoce są niewidoczne, nie znaczy to, że w głębszych warstwach skóry nie rozpoczęły się nieodwracalne procesy...

Pierwsze zmarszczki pojawiają się zazwyczaj w okolicach mięśni mimicznych twarzy – są to tzw. zmarszczki mimiczne. Pojawiają sie w wyniku zmniejszenia ilości kolagenu i elastyczności skóry.



Na pogorszenie stanu naszej skóry duży wpływ ma także promieniowanie UV, które powoduje fotostarzenie i zmiany pigmentacyjne naskórka – przebarwienia. Również zanieczyszczone powietrze, stres i palenie papierosów znacznie przyspieszają proces starzenia się.



Tym zmianom można zapobiec stosując odpowiednie do wieku kremy pielęgnujące. Kremy przeznaczone dla skóry od 25 roku życia mają za zadanie zahamować postępujący proces starzenia, odpowiednio nawilżyć naskórek naskórek dostarczyć mu niezbędnych składników odżywczych.



