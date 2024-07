W samym sercu Paryża, 50 najlepszych polskich projektantów ubrań, dodatków i biżuterii oraz tylu samo z Francji będzie miało okazję pokazać światu swoje wyroby. To pierwsza międzynarodowa inicjatywa wśród organizatorów modnych ostatnio w Warszawie i innych miastach polski targów designu.

Reklama

Bardzo cieszy mnie popularność targów RE:produkcje! Starałyśmy się zminimalizować koszt paryskiej imprezy dla polskich projektantów, tak, aby każdemu umożliwić w niej udział. I udało się! Jak zwykle chętnych było wielu, choć finalnie wybrałyśmy tych najciekawszych. Decydował jednak dobry design, a nie zasobność portfela – odpowiada organizatorka targów RE:produkcje Agnieszka Adamek.



A oto polskie marki i projektanci, którzy wezmą udział w imprezie:

Agnieszka Oleksiewicz/ al.p/ ALOTRO/ Anna Blauth/ bola/ Biżu z talerzy/ BLACKBOW/ Colourful/ Divadlo/ Drobiny Czasu/ Familove/ Friends with Benefits/ Giebultowski/ GOSHICO/ Inni/ Iza Ziółkowska / Jaktalala / Jakub Pieczarkowski/ Jan Leśniak/ KA/ Karina Królak/ Kids on the Moon/ licoreese/ Let's Funky!/ Lucja Wojtala/ Madox design/ MAKO bags/ MINI MUST-HAVES/ moimio/ Moxmoda/ Mr. Guru & Miss Go/ Ms.DEsign/ mua*/ odio/ OlivonOli/ ooh!Andy/ Personal - Style/ Republika Artystyczna/ RISK. MADE IN WARSAW/ Rosemarymint/ SPOKOSTUDIO/ Sylwia Snoch/ Things you wear/ To cut sth/ tregvart/ Unikke Design/ Urszula Szkiłądź/ VicziFashion/ Viola Lee Design/ Weronika Niezgoda.