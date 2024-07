SHOWROOM Day&Night to pierwsza z cyklu imprez organizowanych przez SHOWROOM /Shwrm.pl. Wydarzenie pomyślane jest jako cykl prezentacji, w ramach których eksperci będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami z młodymi projektantami i przedstawicielami branży. W wydarzeniu wezmą również udział blogerzy i dziennikarze modowi.

Reklama

Wiele osób pyta nas o wsparcie lub radę w kwestiach związanych z marketingiem, promocją i ogólnie sprzedażą w Internecie. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i umożliwić projektantom współpracującym z naszą platformą bezpłatne zdobycie wiedzy, za którą na branżowych konferencjach płaci się niemałe pieniądze – mówią Jasiek Stasz i Michał Juda, twórcy SHOWROOMU.

W ramach pierwszej, zamkniętej części spotkania Piotr Zachara (były redaktor naczelny InStyle Polska) opowie o budowaniu relacji z mediami, z kolei Bartek Żurowski (The Owners / thisblogisreserved.com) i Bernard Saczuk (FashionPhilosphy Fashion Week Poland) podzielą się refleksjami na temat błędów popełnianych przez projektantów na początku kariery, a Jasiek Stasz i Michał Juda podejmą temat sprzedaży niezależnej mody w Internecie.

Druga część imprezy to otwarte spotkanie, podczas którego goście mają szansę porozmawiać nie tylko o modzie. To również świetna okazja do poznania ludzi z branży i odświeżenia starych znajomości. Parkietem zawładną magiczne dźwięki, płynące z gramofonów Eltrona Johna (Red Bull Music Academy).

Ekipa Fleszstyle.pl POLECA!

Zobacz także