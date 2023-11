Sprawcami brutalnego napadu na Polaków w Rimini są najprawdopodobniej czterej nielegalni imigranci z Afryki Północnej w wieku poniżej 30 lat - podał portal Tvn24.pl powołując się na agencję ANSA. Włoska policja zabezpieczyła odciski palców sprawców. Są również nagrania z monitoringu na plaży. Według włoskiej agencji prasowej, ślady prowadzą do środowisk handlarzy narkotyków.

Reklama

Kiedy zdałem sobie sprawę z tego, czego chcieli, było już za późno. Oni zachowywali się jak dzikie bestie. Teraz chcemy po prostu wrócić do Polski i jak najszybciej zostawić za nami ten koszmar, choć będzie trudne zapomnieć to co się nam stało - relacjonował dla "Rimini Today" mąż 26-letniej kobiety, która została brutalnie zgwałcona.

Zobacz też: Jego żonę zgwałciło 4 mężczyzn! "Zachowywali się jak dzikie bestie!" Wstrząsająca relacja Polaka z Rimini

Napad na Polaków w Rimini

Do brutalnego napadu na Polaków w Rimini doszło w nocy z piątku na sobotę. Młode, polskie małżeństwo, spędzało ostatnią noc przed powrotem do Polski, na plaży w Rimini. Chwilę wcześniej odłączyli się od większej grupy przyjaciół i udali się nad morze. Zostali zaatakowani przez czterech napastników, którzy najpierw uderzyli mężczyznę butelką, a następnie pobili do nieprzytomności, a później wielokrotnie zgwałcili kobietę. Polska prokuratora rozpoczęła własne śledztwo w tej sprawie.

Informacje wskazują, że mogą to być osoby spoza UE, niewykluczone, że z Afryki - tak są wstępnie typowani ci sprawcy. Nie chciałbym tej sprawy na razie przesądzać; dla mnie najważniejsze jest to, żeby, kimkolwiek sprawcy się nie okażą, złapać ich i surowo ukarać, by mogli ponieść sprawiedliwą karę za czyn, który wyrządzili tym młodym Polakom - powiedział minister Zbigniew Ziobro w programie "Minęła 20" na antenie TVP Info.

Polacy nie byli jedynymi ofiarami sprawców. Ci sami napastnicy napadli i zgwałcili również peruwiańskiego transseksualistę. Włoskie media są poruszone sprawą napaści na Polaków w jednym z najpopularniejszych kurortów we Włoszech. Burmistrz Rimini wydał specjalne oświadczenie.

Dla trzech ofiar tej straszliwej nocy grozy z piątku na sobotę Rimini domaga się sprawiedliwości. To znaczy, że gdy sprawcy zostaną zidentyfikowani, aresztowani i staną przed sądem. Muszą zostać skazani na najwyższą karę przewidzianą przez obowiązujące przepisy. Bez żadnej taryfy ulgowej - napisał Andrea Gnassi.

Trwają poszukiwania sprawców. W Rimini jest polski konsul z Mediolanu, który zapewnił Polakom niezbędną pomoc.

Polecamy: Polska turystka zgwałcona przez 4 napastników na oczach męża we Włoszech! Jak doszło do tragedii?

Reklama

Do brutalnego napadu na polskie małżeństwo doszło w nocy z piątku na sobotę w Rimini.