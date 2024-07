"Chcemy w śmieszny sposób przedstawić charakter Naomi", zapowiadają producenci. Będzie ciekawie, Naomi to postać wyjątkowo barwna. Wiele razy była oskarżana o pobicie, zaliczyła kilka odwyków i setki przelotnych romansów.

To nie pierwsza gwiazda, która pojawi się w "Brzyduli Betty". Wszystkie zaskakiwały dystansem do samych siebie. America Ferrara, główna bohaterka serialu, najlepiej wspomina pracę z Victorią Beckham. "Ona ma wielkie poczucie humoru, do każdej sceny dodawała coś od siebie", wyznała America. Odcinki z Victorią wypadły naprawdę ciekawie.

Naomi Campbell próbowała już swoich sił w roli dziennikarki. Przeprowadziła niezbyt udany wywiad z Hugo Chavezem. Zagrała też w kilku filmach, krytycy nie pozostawili na niej suchej nitki. Być może powiedzie jej się w komedii...