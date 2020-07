Najseksowniejsi faceci już nie palą! Te gwiazdy rzuciły palenie

W Polsce palący mężczyźni przewyższają procentowo palące kobiety, i to w każdej grupie wiekowej. Według danych z raportu CBOS z 2019 „Palenie papierosów” proporcje są następujące: 31 do 21 proc. Jednak wśród mężczyzn liczba palaczy konsekwentnie spada - aż 17 proc. Polaków rzuciło nałóg w ciągu ostatnich 20 lat. Tę tendencję widać na całym świecie - najlepszym przykładem są słynni przystojniacy, którym udało się zakończyć długi romans z papierosem. Tym samym palenie śmierdzącej „fajki” przechodzi do lamusa i już nie jest oznaką prawdziwej męskości! Zobacz, które gwiazdy rzuciły palenie i jak im się to udało.

Matt Damon

Hollywoodzki aktor miał ogromne problemy z rzuceniem nałogu, który prześladował go przez 17 lat. Ostatecznie Damon zdecydował się rozstać z papierosami dopiero, gdy ustatkował się przy Lucianie Barroso. Aktor postanowił poprawić swój stan zdrowia, zanim zaczął starać się o potomstwo. Dziś jest ojcem czterech córek, a rzucenie palenia nazywa najlepszą decyzją swojego życia. Aby rozstać się z nałogiem skupił się na celu, analizując wpływ nałogu na swoje życie, a w końcu - poddał się hipnozie. Z tej samej metody korzystali m. in. Ewan McGregor i Justin Timberlake.

Jon Hamm

Seksowny aktor rzucił palenie dość wcześnie, bo w wieku 24 lat, ale fanki wciąż kojarzą go z wizerunkiem twardego mężczyzny z papierosem w ustach i szklaneczką whisky w ręku. Wszystko przez rolę Dona Drapera, charyzmatycznego copywritera z „Mad Men”. Osadzony w latach 60. serial pokazywał realia złotych czasów reklamy, kiedy najbardziej kreatywne pomysły rodziły się w pokojach zasnutych śmierdzącym papierosowym dymem. W rzeczywistości aktorzy palili ziołowe papierosy, a sam Hamm to zdecydowany przeciwnik palenia. „Na ekranie to wygląda stylowo, ale nie ma nic stylowego w budzeniu się śmierdząc jak popielniczka” - podsumowywał odtwórca głównej roli w rozmowie z magazynem „People”.

Ashton Kutcher

Kutcher rzucił palenie w okresie, gdy jego żoną była Demi Moore. Zainspirowała go klasyczna już książka Allena Carra, „Prosta metoda, jak skutecznie rzucić palenie”. Wydany w 2007 r. poradnik wciąż jest bardzo popularny wśród walczących z nałogiem. Niestety, porady słynnego eksperta od rzucania nałogu nikotynowego okazały się mało skuteczne na dłuższą metę. Kutcher wrócił do nałogu, a trudy rozstania z „dymkiem” sprawiły, że znalazł wspólny język z byłą palaczką Milą Kunis. Aktorka również zmagała się z nawrotami nałogu. Ostatecznie zakochani rzucili palenie raz na zawsze, wspierając się nawzajem i utwierdzając w tej decyzji.

Barack Obama

W czasie prezydentury Obamy amerykańskie media z zaangażowaniem relacjonowały zmagania polityka z nałogiem. Prezydent, który popalał już jako nastolatek, miał rzucić palenie w 2010, aby dać dobry przykład swoim dorastającym córkom. Innym powodem miał być strach przed słynącą ze zdrowego stylu życia małżonką. Wiele jednak wskazuje, że polityk wracał do „dymka” jeszcze kilkakrotnie, a po każdej próbie rzucenia ratował się nikotynową gumą. Dla Obamy ostateczna wolność od nałogu była nie tylko dowodem na silna wolę, ale i podkreśleniem mocnych więzi w pierwszej rodzinie. Ostatecznie kobiety z rodziny prezydenta wygrały z siłą uzależnienia.

Weź sprawy w swoje ręce, zainspiruj się powyższymi historiami i rzuć papierosy! Jeśli jednak, podobnie jak Obama, ty lub twój partner, macie problem z długoletnim uzależnieniem od papierosów, pomyśl o skorzystaniu z pomocy specjalisty. Lekarz bowiem może przepisać antynikotynową terapię zastępczą. Jeśli jednak zerwanie z nałogiem będzie na razie niemożliwe, warto rozważyć alternatywne produkty, takie jak podgrzewacze tytoniu. To innowacyjna technologia, w której nie dochodzi do procesu spalania tytoniu, a jedynie do jego podgrzania. Nie wytwarza się przy tym dym, popiół, ani nieprzyjemny zapach charakterystyczny dla tradycyjnych papierosów, którym przesiąkają ubrania i włosy. Ponadto, Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) stwierdziła niedawno, że podgrzewanie tytoniu w IQOS w znacznie mniejszym stopniu naraża użytkowników na działanie szkodliwych substancji, w porównaniu z paleniem papierosów. Tym samym IQOS to pierwsze i jedyne urządzenie alternatywne do papierosów, które dostało status produktu tytoniowego o zredukowanym ryzyku.