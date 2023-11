Zaczynała jako amatorka w reklamach, próbowała swoich sił w talent show, aż wreszcie stała sie najpopularniejszą blondynką w kraju! Czego życzycie Basi Kurdej - Szatan w dniu jej urodzin?

Basia Kurdej - Szatan skończyła 33 lata!

Kiedy sześć lat temu razem z mężem i zepsołem Basia przyszła jako wokalistka do "X Factor", nikt nie spodziewał się, że zawojuje polskim show - biznesem! Obecnie jest główną twarzą TVP, prowadzi nie tylko sezonowe koncerty, sylwestra, ale i u boku Tomka Kammela programy rozrykowe tj. "The Voice Of Poland", czy "Kocham Cię Polsko". Często dostaje oferty pracy na planach kinowych komedii, a prywatnie zajmuje się 6 - letnią coreczką Hanią i spełnia się w roli żony.

W jakiej reklamie można było zobaczyć aktorkę na samym początku kariery! Zobaczcie przygotowany przez nas materiał! Uprzedzamy, nie jest to reklama Play'a!

Czego życzycie Basi w dniu jej 33. urodzin? My upragnionego, drugiego potomka!

Z Rafałem są szczęśliwym małżeństwem od siedmiu lat