Wężowa skóra to najmodniejszy print tego sezonu. Pyton czai się nie tylko na dodatkach. Jest obecny także na spodniach, bluzkach, sukienkach, a nawet płaszczach.

Zwierzęce printy bywają trudne do zestawiania, dlatego polecamy skupić się na jednym elemencie z wężową skórą. Nam przypadła do gustu torebka z Zary, na której pyton przybrał barwę głębokiej pomarańczy, zupełnie jak na pokazach Prady!

Więcej "wężowych" inspiracji znajdziesz w najnowszym numerze magazynu Flesz!

