Baleriny to jedne z najpopularniejszych i najbardziej lubianych przez kobiety butów. Pasują do wielu stylizacji, są wygodne, a do tego bardzo modne. Dlatego warto mieć w swojej kolekcji chociaż jedną parę.

Reklama

Przeczytajcie więcej o sportowych butach na wiosnę 2015

Reklama

Jeżeli lubicie je tak samo jak my, koniecznie zajrzyjcie do naszego przeglądu. Znajdziecie w nim aż 41 par modnych balerin na wiosnę 2015. Wśród naszych propozycji znalazło się cośdla wielbicielek ponadczasowej klasyki, ale również coś dla fanek bardziej odważnych propozycji: biżuteryjne zdobienia, metaliczne odcienie srebra i złota, brokatowe wykończenia oraz zabawne napisy. Co wy na to?

W galerii znajdziecie modne baleriny na wiosnę 2015: