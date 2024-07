Młodzi ludzie wyjechali na wycieczkę zagraniczną. W pewnym momencie dziewczyna zauważyła, że w pomieszczeniu jest mysz. Wystraszyła się i mówi:

- Kaziu, Kaziu, tu jest mysz. Dzwoń na recepcję, bo ty znasz angielski.

Kazik bierze słuchawkę i mówi:

- Haloo. I'm calling from room 15. Do you know a film Tom&Jerry?

- Yes.

- Ok, Jerry it's here!