Na imprezie "An Artists Life Manifesto" w MOCA (Museum of Contemporary Art) w Los Angeles byli wszyscy, którzy w Hollywood coś znaczą

Na gali zjawiły się gwiazdy w stylizacjach od największych projektantów świata. Trzeba zaznaczyć, że tę imprezę można zaliczyć do „najlepiej ubranych” w tym sezonie!



Kirsten Dunst, na czerwonym dywanie pojawiła się w niebieskiej kreacji od sióstr Rodarte, którą uzupełniła kopertówką Chanel. Nicole Richie, wystąpiła w pięknej sukni z koronkowymi aplikacjami od brytyjskiego projektanta Juliena Macdonalda.



Rosanna Arquette i Dita von Teese wybrały ciekawe suknie projektu niezastąpionego Jeana Paula Gaultiera.

Poniżej możesz zobaczyć Gwen Stefani w tulipanowej sukni Carven, aktorkę Jamie King w kreacji Oscara de la Renty i szpilkach Christiana Louboutina oraz aktorkę Minnie Driver w sukni Douglasa Hannanta.



Która według Ciebie wypadła najlepiej?

jm