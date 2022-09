Oto najlepsza kreacja z 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji!

Hilary Swank zjawiła się na premierze broadway’owego musicalu „ On a Clear Day You Can See Forever ” (pol. tytuł: „ W pogodny dzień zobaczysz przeszłość ”). Impreza odbyła się w teatrze St. James w Nowym Jorku . Aktorka założyła na nią sukienkęz wyciętymi plecami marki Gucci . Kreacja z wiosenno-letniej kolekcji wpisuje się w styl „color-block ”, gdyż ostro przecinają się w niej kontrastujące kolory. W tym przypadku są to biały, czarny i dyniowy. Gwiazda swój look uzupełniła akcesoriami i butami również włoskiego domu mody Gucci. Hilary Swank , rzadko wybiera ostry makijaż. Tym razem również postawiła na naturalność, dzięki czemu wyglądała pięknie! Gwiazda jedynie delikatnie podkreśliła oczy brązowymi cieniami i usta zaznaczyła bezbarwnym błyszczykiem. Do tego swobodnie rozpuszczone włosy i całość wyglądała świetnie. A Wy jak uważacie? jm