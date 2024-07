Już w najbliższą sobotę pierwszy odcinek "The Voice of Poland 2" na żywo. W programie pozostało już tylko 20 uczestników. Każdy z trenerów pod swoją opieką ma jeszcze pięcioosobowe drużyny. Jednak do finału będzie mógł zabrać tylko jedną osobę. W sieci pojawił się spot promujący finałowe koncerty. Uczestnicy show wspólnie wykonują piosenkę "Let's Get It Started" z repertuaru Black Eyed Peas.

