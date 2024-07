Na imprezie Flesza gwiazdy wyglądały bosko. Najlepiej jednak wyglądała Małgorzata Rozenek. Perfekcyjna Pani Domu w czarnej kreacji z trenem wyglądała nieziemsko. A do tego masywny kok i gładko zaczesane włosy oraz mocny makijaż oczu sprawiły, że błyszczała na czerwonym dywanie najmocniej.

Oprócz niej zwróciliśmy uwagę na Kate Rozz. Jej stylizacja na lata 40. to strzał w dziesiątkę. Czerwona, cekinowa sukienka La Manii oraz czółenka w stylu Mary-Jane to świetny look na taką imprezę. Nam jednak ze wszystkiego najbardziej przypadła do gustu jej wysoka fryzura.

Kasia Sokołowska, która była odpowiedzialna za choreografię pokazu wybrała bardziej spokojną stylizację. Mniej „balową”. Spódnica (2100 złotych) i sweterek (650 złotych), w różnych odcieniach tego samego koloru to hit jesieni. Kasia Sokołowska miała na sobie ubrania pochodzące z kolekcji Zuo Corp. na jesień-zimę 2012/2013.

Na koniec, Anna Wendzikowska. Aktorka w długiej, srebrnej sukni z długimi rękawami wyglądała świetnie.



