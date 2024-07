1 z 14

Tegoroczną galę MET można uznać za jedną z bardziej udanych w ostatnich latach. Fani i krytycy twierdzą nawet, że była ona bezsprzecznie najlepsza i nie ustają w zachwytach nad kreacjami gwiazd, które prezentowały się wczoraj na czerwonym dywanie. Przypomnijmy: Plejada spektakularnych gwiazd na gali MET 2014. Pojawiły się największe nazwiska

Podobno kreację każdej gwiazdy musi osobiście zaakceptować sama Anna Wintour. Czasem jednak cieżko uwierzyć, że naczelna amerykańskiego "Vogue'a" dogląda każdej stylizacji, bo na czerwonym dywanie w The Metropolitan Museum of Art nie zabrakło ogromnych wpadek. W tym roku nie popisały się m.in. Solange Knowles, Rita Ora czy Kim Kardashian, która nie ma chyba szczęścia do tej imprezy.

Zobacz: Anna Wintour nie wpuściła Madonny na galę MET. Wszystko przez szokującą kreację

Zebraliśmy najgorsze kreacje z MET Gala 2014 w naszym rankingu. Kto zaliczył największą wpadkę?