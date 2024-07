Tilda Swinton z pewnością nie należy do hollywoodzkich piękności, ale cenimy ją za niesamowity talent aktorski. Wyróżniając się dość oryginalną urodą, Tilda postanowiła zamiast dodać sobie kobiecości sporo jej odjąć. Nie do końca wiemy czy chciała by było oryginalnie. Odnosimy jednak wrażenie, że taki strój nie za bardzo pasuje na czerwony dywan. Swinton wybrała długą prostą spódnicę projektu Jil Sander i białą koszulę. Jak wiadomo czasem lepiej postawić na minimalizm, jednak naszym zdaniem kreacja Tildy to trochę zbyt mało jak na panujący na rozdaniu Złotych Globów blichtr i przepych.

