Szukasz nowej inspiracji do stworzenia idealnego manicure na wiosnę 2020. Przedstawiamy ostatni najgorętszy trend - to nailboutin manicure, który z dnia na dzień stał się nowym hitem Instagrama! To zupełna nowość, która dopiero się rozkręca, ale już teraz ma tysiące fanek na Instagramie. Zobacz sama!

To zdjęcie idealnie pokazuje ideę nowego hybrydowego trendu na Instagramie, nailboutin manicure. Nailboutin manicure to najmodniejsza na wiosnę stylizacja paznokci, która polega na tym że kolorem pokryta jest nie tylko zewnętrzna część paznokcia, ale także spód płytki. Spójrzcie! Właśnie stąd wzięła się nazwa "nailboutin manicure".

Jak zrobić nailboutin manicure krok po kroku?

Najpierw przygotuj odpowiednio paznokcie, tak jak robisz to przed każdym manicure hybrydowym, czyli spiłuj, zmatuj paznokcie, a następnie odsuń skórki.

Krok numer dwa to odtłuszczenie paznokci cleanerem.

Nałóż primer, a potem cienką warstwę żelu budującego. Utwardź wszystko pod lampą.

Teraz czas na totalnie coś nowego - pod paznokcie podłóż szablon do przedłużania i rób wszystko zgodnie z procedurą budowania płytki za pomocą przezroczystego żelu. Po wszystkim utwardź pod lampą, ściągnij szablon.

Na stworzony szkielet paznokcia nałóż wybrany przez siebie lakier hybrydowy – utwardź.

Mlecznym żelem budującym uzupełnij paznokieć, a nadmiar żelu spiłuj pilnikiem.

Na gotowy paznokieć nałóż dwie cienkie warstwy kontrastowego lakieru i utwardzaj każdą warstwę pod lampą.

To już prawie koniec! Teraz utrwal manicure top coatem.

Jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda cały zabieg, zobacz to wideo na YouTube. Wszystko przedstawione jest obrazowo krok po kroku:

Zobacz więcej inspiracji z Instagrama - jak wam się podoba nowy trend? Popularne są np. takie w kolorze beżowo-pomarańczowym! Boskie są!