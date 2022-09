Naga Emily Ratajkowski opublikowała zdjęcie z synem w wannie. Internauci: "To nie jest normalne"

Emily Ratajkowski jest w ciąży! Amerykańska aktorka i modelka postanowiła pochwalić się szczęśliwą nowiną z okładki magazynu Vogue . Gwiazda dość długo ukrywała swój stan, ale w czasach epidemii nie jest to trudne. Modelka udzieliła też wywiadu, w którym podzieliła się swoimi poglądami na temat płci dziecka i w sposób nieco kontrowersyjny zdecydowała się podsumować swoją ciążę. Przeczytajcie, co powiedziała Emily Ratajkowski. Emily Ratajkowski chwali się krągłościami na okładce Vogue’a Emily Ratajkowski i jej mąż, Sebastian Bear McClard po raz pierwszy zostaną rodzicami. W amerykańskim Vogue'u możemy zobaczyć odważną, ale i bardzo subtelną ciążową sesję modelki. Aktorka jest znana ze swoich odważnych poglądów i jest zadeklarowaną feministką. W wywiadzie dla "biblii mody" zdecydowała się podzielić swoimi poglądami na temat płci dziecka. Okazuje się, że modelka i jej mąż zamierzają dać swojemu dziecku wybór i to ono ma zdecydować o swojej płci: Gdy ja i mój mąż powiedzieliśmy znajomym, że spodziewamy się dziecka, niemal zawsze po gratulacjach padało pytanie: "czy wiesz, jakiej płci dziecko chciałabyś mieć?" Odpowiadamy, że nie będziemy tego wiedzieli aż do 18. roku życia, kiedy nasze dziecko samo nam to powie. Wszyscy się z tego śmiali. Ale jest w tym trochę prawdy, bo mowa o czymś więcej, niż genitaliach - nie wiemy przecież kto, a właściwie, co rośnie w moim brzuchu? - powiedziała modelka w wywiadzie dla Vogue'a. To nie jedyny kontrowersyjny temat, którym w wywiadzie podzieliła się Emily Ratajkowski. Modelka zdecydowała, że nie chce obarczać swojego dziecka społecznymi stereotypami i chce, aby samo miało wpływ na to, kim będzie: Podoba mi się pomysł narzucenia dziecku jak najmniejszej liczby stereotypów dotyczących płci. (..)...